Предпринимателей больше, а налогов все так же: динамика бизнеса на Харьковщине
Департамент экономики ХОВА обнародовал данные о ситуации в сфере малого и среднего бизнеса в Харьковской области.
В проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год, разработанном ХОВА, чиновники привели последнюю статистику относительно состояния бизнеса в регионе.
«По данным Главного управления ГНС в Харьковской области по состоянию на 01.10.2023: количество субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц Харьковской области составило 162 697 лиц и за сентябрь выросло на 212 лиц; поступления налоговых платежей в местный бюджет от деятельности юридических лиц составили 14 млрд 846 млн 414,6 тыс. грн, физических лиц – предпринимателей – 2 млрд 889 млн 593,3 тыс. грн», — сообщили цифры чиновники.
Они не привели для сравнения данные прошедшего года, однако их можно найти в аналогичной программе на 2023 год, которую депутаты облсовета приняли 24 декабря 2022-го.
Итак, на 1 октября 2022 года в Харьковской области было зарегистрировано 117 712 физических лиц — предпринимателей. Таким образом их количество более чем существенно возросло за год — почти на 45 тысяч (!) При этом количество налогов, которые получили местные бюджеты совместно от физических и юридических лиц — предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса не претерпело столь радикальных изменений. Если на 1 октября 2023 года общие поступления в местные бюджеты составили более 17,7 млрд грн, то в предыдущем году на ту же дату эта цифра составляла 17,4 млрд грн.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 22:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент экономики ХОВА обнародовал данные о ситуации в сфере малого и среднего бизнеса в Харьковской области".