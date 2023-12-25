Майже 1,5 млрд грн військового збору заплатили на Харківщині
Платники податків на Харківщині за січень-листопад 2023 року відправили до держбюджету 1 млрд 422 млн грн військового збору, повідомило ГУ ДПС.
“Впродовж січня – листопада 2023 року платники податків Харкова та області перерахували до бюджету країни 1 млрд 422 млн грн військового збору. Це на 113,1 млн грн або на 8,6 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Разом з тим цьогорічний показник доходів бюджету ДПС України перевиконано на 10,7%, додатково отримано 137,8 млн гривень”, – проінформувала пресслужба ГУ Державної податкової служби в Харківській області.
За інформацією податківців, у листопаді військовий збір становив 142,2 млн грн – це на 12,9 млн грн більше, ніж зібрали на Харківщині за цей місяць рік тому.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Платники податків на Харківщині за січень-листопад 2023 року відправили до держбюджету 1 млрд 422 млн грн військового збору, повідомило ГУ ДПС".