Пятилетний мальчик исчез в Харькове по дороге на тренировку
Днем 27 декабря в Харькове женщина сообщила на линию «102», что вела пятилетнего сына на тренировку по айкидо и по дороге он исчез.
Работники сектора ювенальной превенции разыскали мальчика в течение часа. Выяснилось, что он потерялся и решил сам пойти домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Со всеми участниками события правоохранители провели профилактическую беседу.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 27 декабря в Харькове женщина сообщила на линию «102», что вела пятилетнего сына на тренировку по айкидо и по дороге он исчез.".