Пятилетний мальчик исчез в Харькове по дороге на тренировку

Днем 27 декабря в Харькове женщина сообщила на линию «102», что вела пятилетнего сына на тренировку по айкидо и по дороге он исчез.

Работники сектора ювенальной превенции разыскали мальчика в течение часа. Выяснилось, что он потерялся и решил сам пойти домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Со всеми участниками события правоохранители провели профилактическую беседу.



Фото: ГУ НП в Харьковской области