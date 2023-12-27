П’ятирічний хлопчик зник у Харкові дорогою на тренування
Вдень 27 грудня у Харкові жінка повідомила на лінію “102”, що вела п’ятирічного сина на тренування з айкідо і дорогою він зник.
Працівники сектору ювенальної превенції розшукали хлопчика упродовж години. З’ясувалося, що він загубився та вирішив сам піти додому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
З усіма учасниками події правоохоронці провели профілактичну бесіду.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 19:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 27 грудня у Харкові жінка повідомила на лінію “102”, що вела п’ятирічного сина на тренування з айкідо і дорогою він зник.".