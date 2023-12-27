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П’ятирічний хлопчик зник у Харкові дорогою на тренування

Суспільство 19:13   27.12.2023
Олена Нагорна
П’ятирічний хлопчик зник у Харкові дорогою на тренування

Вдень 27 грудня у Харкові жінка повідомила на лінію “102”, що вела п’ятирічного сина на тренування з айкідо і дорогою він зник.

Працівники сектору ювенальної превенції розшукали хлопчика упродовж години. З’ясувалося, що він загубився та вирішив сам піти додому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

З усіма учасниками події правоохоронці провели профілактичну бесіду.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 19:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 27 грудня у Харкові жінка повідомила на лінію “102”, що вела п’ятирічного сина на тренування з айкідо і дорогою він зник.".