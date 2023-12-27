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Житель села под Харьковом распространял Z-газету «Красная звезда»

Общество 11:09   27.12.2023
Елена Нагорная
Житель села под Харьковом распространял Z-газету «Красная звезда» Фото: Харьковская облпрокуратура

Во время оккупации Великих Проходов Харьковского района местный житель активно внедрял среди односельчан кремлевские нарративы, помогая в распространении газеты «Красная звезда».

Пророссийское издание содержало следующие заголовки: «В боевой работе действуем на опережение», «Иди и смотри», «Zа вами — вся Россия!», «Мы с вами, Zащитники мира!», информируют в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте также: Харьковчанин пытался бежать в РФ: подробности от прокуратуры

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 11:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Великих Проходов Харьковского района местный житель активно внедрял среди односельчан кремлевские нарративы, помогая в распространении газеты «Красная звезда».".