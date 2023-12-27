Житель села под Харьковом распространял Z-газету «Красная звезда»
Фото: Харьковская облпрокуратура
Во время оккупации Великих Проходов Харьковского района местный житель активно внедрял среди односельчан кремлевские нарративы, помогая в распространении газеты «Красная звезда».
Пророссийское издание содержало следующие заголовки: «В боевой работе действуем на опережение», «Иди и смотри», «Zа вами — вся Россия!», «Мы с вами, Zащитники мира!», информируют в Харьковской облпрокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: великие проходы, газета, красная звезда, прокуратура, пропаганда, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 11:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Великих Проходов Харьковского района местный житель активно внедрял среди односельчан кремлевские нарративы, помогая в распространении газеты «Красная звезда».".