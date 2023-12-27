Мешканець села під Харковом поширював Z-газету “Красная звезда”

Під час окупації Великих Проходів Харківського району місцевий житель активно впроваджував серед односельців кремлівські наративи, допомагаючи у розповсюдженні газети “Красная звезда”.

Проросійське видання містило такі заголовки: “В боевой работе действуем на опережение”, “Иди и смотри”, “Zа вами – вся Россия!”, “Мы с вами, Zащитники мира!”, інформують у Харківській облпрокуратурі.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.