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Мешканець села під Харковом поширював Z-газету “Красная звезда”

Суспільство 11:09   27.12.2023
Елена Нагорная
Мешканець села під Харковом поширював Z-газету “Красная звезда”

Під час окупації Великих Проходів Харківського району місцевий житель активно впроваджував серед односельців кремлівські наративи, допомагаючи у розповсюдженні газети “Красная звезда”.

Проросійське видання містило такі заголовки: “В боевой работе действуем на опережение”, “Иди и смотри”, “Zа вами – вся Россия!”, “Мы с вами, Zащитники мира!”, інформують у Харківській облпрокуратурі.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 11:09;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Великих Проходів Харківського району місцевий житель активно впроваджував серед односельців кремлівські наративи, допомагаючи у розповсюдженні газети “Красная звезда”.".