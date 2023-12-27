Мешканець села під Харковом поширював Z-газету “Красная звезда”
Під час окупації Великих Проходів Харківського району місцевий житель активно впроваджував серед односельців кремлівські наративи, допомагаючи у розповсюдженні газети “Красная звезда”.
Проросійське видання містило такі заголовки: “В боевой работе действуем на опережение”, “Иди и смотри”, “Zа вами – вся Россия!”, “Мы с вами, Zащитники мира!”, інформують у Харківській облпрокуратурі.
Чоловікові повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: великие проходы, газета, красная звезда, прокуратура, пропаганда, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 11:09;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Великих Проходів Харківського району місцевий житель активно впроваджував серед односельців кремлівські наративи, допомагаючи у розповсюдженні газети “Красная звезда”.".