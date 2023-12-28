Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Актуальные вакансии на 28 декабря 2023 года в Харьковской области сообщила служба занятости.
1. Терапевт речи – 23 000 грн
2. Водитель автотранспортных средств – 18 700 грн
3. Бухгалтер – 18 000 грн
4. Логист – 17 900 грн
5. Сестра медицинская (брат медицинский) – 17 800 грн
6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 300 грн
7. Столяр – 13 900 грн
8. Учитель-реабилитолог – 12 500 грн
9. Тракторист – 11 800 грн
10. Пекарь-мастер – 10 000 грн
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 758 9 970 40 68.
Информацию о режиме работы центров занятости смотрите тут.
Читайте также: Безработица снизилась: 15 тысяч людей трудоустроились на Харьковщине в 2023-м
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансия, областная служба занятости, работа, робота, Харьков, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 13:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Актуальные вакансии на 28 декабря 2023 года в Харьковской области сообщила служба занятости.".