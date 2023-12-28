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Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты

Общество 13:10   28.12.2023
Оксана Якушко
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты

Актуальные вакансии на 28 декабря 2023 года в Харьковской области сообщила служба занятости.

1. Терапевт речи – 23 000 грн
2. Водитель автотранспортных средств – 18 700 грн
3. Бухгалтер – 18 000 грн
4. Логист – 17 900 грн
5. Сестра медицинская (брат медицинский) – 17 800 грн
6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 300 грн
7. Столяр – 13 900 грн
8. Учитель-реабилитолог – 12 500 грн
9. Тракторист – 11 800 грн
10. Пекарь-мастер – 10 000 грн

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 758 9 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости смотрите тут.

Читайте также: Безработица снизилась: 15 тысяч людей трудоустроились на Харьковщине в 2023-м

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 13:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Актуальные вакансии на 28 декабря 2023 года в Харьковской области сообщила служба занятости.".