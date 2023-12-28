Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты

Актуальные вакансии на 28 декабря 2023 года в Харьковской области сообщила служба занятости.

1. Терапевт речи – 23 000 грн

2. Водитель автотранспортных средств – 18 700 грн

3. Бухгалтер – 18 000 грн

4. Логист – 17 900 грн

5. Сестра медицинская (брат медицинский) – 17 800 грн

6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 300 грн

7. Столяр – 13 900 грн

8. Учитель-реабилитолог – 12 500 грн

9. Тракторист – 11 800 грн

10. Пекарь-мастер – 10 000 грн

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 758 9 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости смотрите тут.