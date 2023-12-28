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Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати

Суспільство 13:10   28.12.2023
Оксана Якушко
Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати

Актуальні вакансії на 28 грудня 2023 року у Харківській області повідомила служба зайнятості.

  1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн
  2. Водій автотранспортних засобів – 18 700 грн
  3. Бухгалтер – 18 000 грн
  4. Логіст – 17 900 грн
  5. Сестра медична (брат медичний) – 17 800 грн
  6. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн
  7. Столяр – 13 900 грн
  8. Вчитель-реабілітолог – 12 500 грн
  9. Тракторист – 11 800 грн
  10. Пекар-майстер – 10 000 грн

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 78 80

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 13:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Актуальні вакансії на 28 грудня 2023 року у Харківській області повідомила служба зайнятості.".