Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати
Актуальні вакансії на 28 грудня 2023 року у Харківській області повідомила служба зайнятості.
- Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн
- Водій автотранспортних засобів – 18 700 грн
- Бухгалтер – 18 000 грн
- Логіст – 17 900 грн
- Сестра медична (брат медичний) – 17 800 грн
- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн
- Столяр – 13 900 грн
- Вчитель-реабілітолог – 12 500 грн
- Тракторист – 11 800 грн
- Пекар-майстер – 10 000 грн
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 78 80
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансия, областная служба занятости, робота, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 13:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Актуальні вакансії на 28 грудня 2023 року у Харківській області повідомила служба зайнятості.".