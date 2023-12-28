Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати

Актуальні вакансії на 28 грудня 2023 року у Харківській області повідомила служба зайнятості.

Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн Водій автотранспортних засобів – 18 700 грн Бухгалтер – 18 000 грн Логіст – 17 900 грн Сестра медична (брат медичний) – 17 800 грн Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн Столяр – 13 900 грн Вчитель-реабілітолог – 12 500 грн Тракторист – 11 800 грн Пекар-майстер – 10 000 грн

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 78 80

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.