Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава

В Министерстве здравоохранения заявили, что пострадавших из-за ракетной атаки по больнице в Харькове нет.

«Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи. К счастью, ни один из пациентов или медперсонала не пострадал», — сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Там отметили, что медикам продолжают поступать вызовы от пострадавших в Харькове. Людям оказывают помощь. По последним данным ХОВА, ранения получили 11 человек, один — погиб.