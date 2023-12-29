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Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава

Происшествия 10:17   29.12.2023
Оксана Горун
Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава

В Министерстве здравоохранения заявили, что пострадавших из-за ракетной атаки по больнице в Харькове нет.

«Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи. К счастью, ни один из пациентов или медперсонала не пострадал», — сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Там отметили, что медикам продолжают поступать вызовы от пострадавших в Харькове. Людям оказывают помощь. По последним данным ХОВА, ранения получили 11 человек, один — погиб.

Читайте также: Главные новости Харькова 29.12: ракетная атака, погибший и 11 раненых

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 10:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве здравоохранения заявили, что пострадавших из-за ракетной атаки по больнице в Харькове нет".