Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава
В Министерстве здравоохранения заявили, что пострадавших из-за ракетной атаки по больнице в Харькове нет.
«Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи. К счастью, ни один из пациентов или медперсонала не пострадал», — сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
Там отметили, что медикам продолжают поступать вызовы от пострадавших в Харькове. Людям оказывают помощь. По последним данным ХОВА, ранения получили 11 человек, один — погиб.
Читайте также: Главные новости Харькова 29.12: ракетная атака, погибший и 11 раненых
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, минздрав, новости Харькова, поранені, ракетная атака;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака на больницу в Харькове: информация Минздрава»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве здравоохранения заявили, что пострадавших из-за ракетной атаки по больнице в Харькове нет".