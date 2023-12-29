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Атака на лікарню в Харкові: інформація МОЗ

Події 10:17   29.12.2023
Оксана Горун
Атака на лікарню в Харкові: інформація МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що постраждалих через ракетний удар по лікарні в Харкові немає.

Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав“, – повідомила пресслужба МОЗ України.

Там зазначили, що медикам продовжують надходити виклики від постраждалих у Харкові. Людям надають допомогу. За останніми даними ХОВА, поранення отримали 11 людей, одна людина загинула.

Читайте також:  Головні новини Харкова 29.12: ракетна атака, загиблий та 11 поранених

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 10:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що постраждалих через ракетний удар по лікарні в Харкові немає".