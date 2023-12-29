Атака на лікарню в Харкові: інформація МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що постраждалих через ракетний удар по лікарні в Харкові немає.

“Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав“, – повідомила пресслужба МОЗ України.

Там зазначили, що медикам продовжують надходити виклики від постраждалих у Харкові. Людям надають допомогу. За останніми даними ХОВА, поранення отримали 11 людей, одна людина загинула.