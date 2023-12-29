Ударил брата ножом: семейная драма в Харькове

В Харькове ссора между двумя братьями завершилась для одного больницей, а для другого — подозрением от полиции.

«Между родными братьями произошла ссора, во время которой один нанес другому несколько ударов ножом. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, мужчины 55-ти и 64-х лет жили вместе в одной квартире. Во время ссоры старший брат напал на младшего. Это произошло 27 декабря. Пострадавший до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по статье «покушение на умышленное убийство». Брату, размахивавшему ножом, сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос его дальнейшего содержания в СИЗО.