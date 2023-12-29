Live
  • Пт 29.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Ударил брата ножом: семейная драма в Харькове

Происшествия 15:02   29.12.2023
Оксана Горун
Ударил брата ножом: семейная драма в Харькове

В Харькове ссора между двумя братьями завершилась для одного больницей, а для другого — подозрением от полиции.

«Между родными братьями произошла ссора, во время которой один нанес другому несколько ударов ножом. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, мужчины 55-ти и 64-х лет жили вместе в одной квартире. Во время ссоры старший брат напал на младшего. Это произошло 27 декабря. Пострадавший до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.

Читайте также: Убили на Харьковщине и сожгли: СБУ идентифицировала российских преступников

Полиция открыла уголовное производство по статье «покушение на умышленное убийство». Брату, размахивавшему ножом, сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос его дальнейшего содержания в СИЗО.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 29 декабря: били «искандерами», данные о погибших
Главные новости Харькова 29 декабря: били «искандерами», данные о погибших
29.12.2023, 15:15
«Прилет» в Харькове повредил онкоцентр — Синегубов (фото)
«Прилет» в Харькове повредил онкоцентр — Синегубов (фото)
29.12.2023, 12:07
Повреждены десятки домов — мэрия о последствиях удара по Харькову
Повреждены десятки домов — мэрия о последствиях удара по Харькову
29.12.2023, 13:07
Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта
Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта
29.12.2023, 13:24
Сходил в лес: на Харьковщине мужчина подорвался на мине
Сходил в лес: на Харьковщине мужчина подорвался на мине
29.12.2023, 15:10
Трое в крайне тяжелом состоянии — Синегубов о пострадавших от обстрела
Трое в крайне тяжелом состоянии — Синегубов о пострадавших от обстрела
29.12.2023, 13:58

Новости по теме:

08:44
На Харьковщине простятся с двумя братьями, погибшими на фронте одновременно
09:32
«Окопные глаза» для ВСУ в Харькове делают по секретной технологии (сюжет)
15:11
В Харькове два несовершеннолетних брата сбежали из больницы к бабушке
17:09
В Харькове двое мальчишек нашли патроны и играли ими на улице
16:02
Украли оружие и убили человека: будут судить двух братьев с Купянщины

Вы читали новость: «Ударил брата ножом: семейная драма в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 15:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ссора между двумя братьями завершилась для одного больницей, а для другого — подозрением от полиции".