Ударил брата ножом: семейная драма в Харькове
В Харькове ссора между двумя братьями завершилась для одного больницей, а для другого — подозрением от полиции.
«Между родными братьями произошла ссора, во время которой один нанес другому несколько ударов ножом. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, мужчины 55-ти и 64-х лет жили вместе в одной квартире. Во время ссоры старший брат напал на младшего. Это произошло 27 декабря. Пострадавший до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.
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Полиция открыла уголовное производство по статье «покушение на умышленное убийство». Брату, размахивавшему ножом, сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос его дальнейшего содержания в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 15:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ссора между двумя братьями завершилась для одного больницей, а для другого — подозрением от полиции".