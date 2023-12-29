Вдарив брата ножем: сімейна драма у Харкові

У Харкові сварка між двома братами завершилася для одного лікарнею, а для іншого – підозрою від поліції.

“Між рідними братами сталася сварка, під час якої один наніс іншому кілька ударів ножем. Потерпілий знаходиться в лікарні у важкому стані”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

За даними поліції, чоловіки 55-ти та 64-х років жили разом в одній квартирі. Під час сварки старший брат напав на молодшого. Це сталося 27 грудня. Постраждалий досі в стабільно тяжкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “замах на умисне вбивство”. Брату, що розмахував ножем, повідомили про підозру. Наразі вирішують питання його подальшого утримання в СІЗО.