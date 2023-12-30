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Номера некоторых автобусов изменились в Харькове

Общество 10:55   30.12.2023
Елена Нагорная
Номера некоторых автобусов изменились в Харькове

В Харькове постепенно возвращаются к нумерации автобусных маршрутов, существовавшей до полномасштабного вторжения.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры горсовета, изменения уже отображаются в системах отслеживания транспорта.

Так, маршрут №23 стал №123, №28 — №228. Автобусы №80 теперь курсируют под №208, №94 — №249, а №118 — №128.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове постепенно возвращаются к нумерации автобусных маршрутов, существовавшей до полномасштабного вторжения.".