Номера некоторых автобусов изменились в Харькове

В Харькове постепенно возвращаются к нумерации автобусных маршрутов, существовавшей до полномасштабного вторжения.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры горсовета, изменения уже отображаются в системах отслеживания транспорта.

Так, маршрут №23 стал №123, №28 — №228. Автобусы №80 теперь курсируют под №208, №94 — №249, а №118 — №128.

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