Номера некоторых автобусов изменились в Харькове
В Харькове постепенно возвращаются к нумерации автобусных маршрутов, существовавшей до полномасштабного вторжения.
Как сообщили в департаменте инфраструктуры горсовета, изменения уже отображаются в системах отслеживания транспорта.
Так, маршрут №23 стал №123, №28 — №228. Автобусы №80 теперь курсируют под №208, №94 — №249, а №118 — №128.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, міськрада, маршрут, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове постепенно возвращаются к нумерации автобусных маршрутов, существовавшей до полномасштабного вторжения.".