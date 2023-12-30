Номери деяких автобусів змінилися в Харкові

У Харкові поступово повертаються до нумерації автобусних маршрутів, що існувала до повномасштабного вторгнення.

Як повідомили у департаменті інфраструктури міськради, зміни вже відображаються у системах відстеження транспорту.

Так, маршрут №23 став №123, №28 – №228. Автобуси №80 тепер курсують за №208, №94 – №249, а №118 – №128.

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