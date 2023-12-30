Live
  • Сб 30.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

Номери деяких автобусів змінилися в Харкові

Суспільство 10:55   30.12.2023
Олена Нагорна
Номери деяких автобусів змінилися в Харкові

У Харкові поступово повертаються до нумерації автобусних маршрутів, що існувала до повномасштабного вторгнення.

Як повідомили у департаменті інфраструктури міськради, зміни вже відображаються у системах відстеження транспорту.

Так, маршрут №23 став №123, №28 – №228. Автобуси №80 тепер курсують за №208, №94 – №249, а №118 – №128.

Читайте також: Терехова просять удосконалити маршрути транспорту у Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Номери деяких автобусів змінилися в Харкові
Номери деяких автобусів змінилися в Харкові
30.12.2023, 10:55
Ракетний удар по Харкову загнав кошеня на дерево: як його рятували (відео)
Ракетний удар по Харкову загнав кошеня на дерево: як його рятували (відео)
30.12.2023, 10:43
У громаді на Харківщині сьогодні вдень будуть гриміти вибухи
У громаді на Харківщині сьогодні вдень будуть гриміти вибухи
30.12.2023, 10:20
Які населені пункти Харківщини були під обстрілами – дані Синєгубова
Які населені пункти Харківщини були під обстрілами – дані Синєгубова
30.12.2023, 10:00
На Раді оборони Харківщини знову вирішували питання посилення мобілізації
На Раді оборони Харківщини знову вирішували питання посилення мобілізації
30.12.2023, 09:15
Синєгубов розповів про стан поранених після ракетного удару по Харкову
Синєгубов розповів про стан поранених після ракетного удару по Харкову
30.12.2023, 09:32

Новини за темою:

13:20
Завтра у Харкові закриють станцію метро, пустять автобус: подробиці
15:57
На Харківщині автобус скотився у паркан: пасажирів визволили ДСНСники (фото)
14:12
У Харкові завтра вранці закриють дві станції метро, пустять автобус
12:49
Автобус врізався в блоки під Харковом: стан дітей, що говорить водій
10:25
Автобус із дитячою командою врізався в блоки під Харковом: троє постраждалих

Ви читали новину: «Номери деяких автобусів змінилися в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 10:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поступово повертаються до нумерації автобусних маршрутів, що існувала до повномасштабного вторгнення.".