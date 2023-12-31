Синегубов: в больницах остаются 13 пострадавших от ударов по Харькову

По состоянию на 10:47 в больницах находятся 13 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Харькову – 8 женщин и 5 мужчин.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, 16-летний парень с резаными ранами головы и ссадинами спины в состоянии средней тяжести остается на лечении. 14-летнего подростка, которого после обстрелов госпитализировали, медики осмотрели и оставили на амбулаторном лечении.

«Под особым наблюдением врачей двое пострадавших – 37-летний мужчина, у которого обломочные поражения головы и туловища, а также 64-летняя женщина с травмой грудной клетки, головы, повреждениями верхних и нижних конечностей. Их состояние врачи расценивают как стабильное. Остальные пациенты имеют легкие травмы. В частности, пострадавшие получили обломочные ранения, ушибные раны», — добавил Синегубов.