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Синегубов: в больницах остаются 13 пострадавших от ударов по Харькову

Общество 11:05   31.12.2023
Виктория Яковенко
Синегубов: в больницах остаются 13 пострадавших от ударов по Харькову

По состоянию на 10:47 в больницах находятся 13 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Харькову – 8 женщин и 5 мужчин.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, 16-летний парень с резаными ранами головы и ссадинами спины в состоянии средней тяжести остается на лечении. 14-летнего подростка, которого после обстрелов госпитализировали, медики осмотрели и оставили на амбулаторном лечении.

«Под особым наблюдением врачей двое пострадавших – 37-летний мужчина, у которого обломочные поражения головы и туловища, а также 64-летняя женщина с травмой грудной клетки, головы, повреждениями верхних и нижних конечностей. Их состояние врачи расценивают как стабильное. Остальные пациенты имеют легкие травмы. В частности, пострадавшие получили обломочные ранения, ушибные раны», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 11:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10:47 в больницах находятся 13 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Харькову – 8 женщин и 5 мужчин.".