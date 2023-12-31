Синєгубов: у лікарнях залишаються 13 постраждалих від ударів по Харкову
Станом на 10:47 у лікарнях перебувають 13 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову – 8 жінок та 5 чоловіків.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, 16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні. 14-річного підлітка якого після обстрілів шпиталізували, медики оглянули та залишили на амбулаторному лікуванні.
«Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих – 37-річний чоловік у якого уламкові ураження голови та тулубу, а також 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний. Інші пацієнти мають легкі травми. Зокрема постраждалі отримали уламкові поранення, забійні рани», – додав Синєгубов.
Читайте також: Синєгубов повідомив, у якому стані постраждалі від ракетних ударів по Харкову
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пострадали, ракети, синєгубов, удар, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: у лікарнях залишаються 13 постраждалих від ударів по Харкову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 11:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10:47 у лікарнях перебувають 13 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову – 8 жінок та 5 чоловіків.".