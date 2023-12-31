Синєгубов: у лікарнях залишаються 13 постраждалих від ударів по Харкову

Станом на 10:47 у лікарнях перебувають 13 постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову – 8 жінок та 5 чоловіків.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, 16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні. 14-річного підлітка якого після обстрілів шпиталізували, медики оглянули та залишили на амбулаторному лікуванні.

«Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих – 37-річний чоловік у якого уламкові ураження голови та тулубу, а також 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний. Інші пацієнти мають легкі травми. Зокрема постраждалі отримали уламкові поранення, забійні рани», – додав Синєгубов.