Какой будет погода на Крещение в Харькове и области: проноз на 6 января

В субботу, 6 января, в Харькове и области небольшие осадки возможны только ночью, днем — облачная погода. Также ожидают слабый туман, обледенение и гололед на дорогах.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — 1 — 3 градуса со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 3 до 8 мороза, днем — от 4 мороза до 1 градуса тепла.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.