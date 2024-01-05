Какой будет погода на Крещение в Харькове и области: проноз на 6 января
Фото: Василий Голосный
В субботу, 6 января, в Харькове и области небольшие осадки возможны только ночью, днем — облачная погода. Также ожидают слабый туман, обледенение и гололед на дорогах.
В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — 1 — 3 градуса со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 3 до 8 мороза, днем — от 4 мороза до 1 градуса тепла.
Ветер южный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, крещение, мороз, погода, прогноз, Харьков, январь;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 6 января, в Харькове и области небольшие осадки возможны только ночью, днем — облачная погода. Также ожидают слабый туман, обледенение и гололед на дорогах.".