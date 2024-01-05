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Какой будет погода на Крещение в Харькове и области: проноз на 6 января

Общество 19:42   05.01.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода на Крещение в Харькове и области: проноз на 6 января Фото: Василий Голосный

В субботу, 6 января, в Харькове и области небольшие осадки возможны только ночью, днем — облачная погода. Также ожидают слабый туман, обледенение и гололед на дорогах.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — 1 — 3 градуса со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 3 до 8 мороза, днем — от 4 мороза до 1 градуса тепла.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 19:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 6 января, в Харькове и области небольшие осадки возможны только ночью, днем — облачная погода. Также ожидают слабый туман, обледенение и гололед на дорогах.".