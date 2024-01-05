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Якою буде погода на Водохреще в Харкові та області: проноз на 6 січня

Суспільство 19:42   05.01.2024
Олена Нагорна
Якою буде погода на Водохреще в Харкові та області: проноз на 6 січня Фото: Василь Голосний

У суботу, 6 січня, у Харкові та області невеликі опади можливі лише вночі, вдень – хмарна погода. Також очікують слабкий туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, вдень – 1 – 3 градуси зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 3 до 8 морозу, вдень – від 4 морозу до 1 градуса тепла.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 19:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 6 січня, у Харкові та області невеликі опади можливі лише вночі, вдень – хмарна погода. Також очікують слабкий туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах.".