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Идиотство — Машовец о переброске войск РФ на Харьковское направление (видео)

Общество 22:19   08.01.2024
Елена Нагорная
Идиотство — Машовец о переброске войск РФ на Харьковское направление (видео) Фото: sprotyv.info

Командование войск РФ усиливает группировку в Белгородской области силами и средствами с Купянского направления и одновременно на Купянское направление перебрасывает около 5 тысяч мобилизованных из Курской области, рассказал в эфире Radio NV военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

На территории Белгородщины, по его данным, сейчас находится около 12 тысяч российских военнослужащих, и этого недостаточно для продвижения в направлении Харькова.

«Чтобы иметь возможность наступать или продвигаться к городу Харьков, я не говорю о проведении операций по окружению или штурму самого города, нужны войска в соответствующем объеме. Их нет сейчас у противника… Вести речь о, например, прорыве, окружении, штурме города-миллионника на данном этапе даже не смешно», — отметил эксперт.

По словам Машовца, вражеская группировка «Белгород» главным образом выполняет задачи по сдерживанию Сил обороны Украины на Харьковском направлении.

«Они одновременно перебрасывают туда отдельные части и подразделения из состава 11-го армейского корпуса, из состава группировки войск «Запад», которая сейчас наступает на Купянском направлении. И одновременно из Курской области перебрасывают около 5 тысяч мобилизованных, чтобы пополнить 2-ю мотострелковую дивизию. Ну, лучше никого никуда не перебрасывать и пополнять по месту части и подразделения,
чтобы не возить туда-сюда технику и личный состав. Я не знаю, кого и зачем россияне пытаются ввести в заблуждение. Я так понимаю, что это элемент какой-то оперативной игры со стороны российского командования. Это чистой воды идиотство какое-то», — констатировал Машовец.

Подробнее о перемещении войск РФ на Харьковское направление и доукомплектовании подразделений под Купянском — в аналитике Машовца по состоянию на утро 8 января.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 22:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование войск РФ усиливает группировку в Белгородской области силами и средствами с Купянского направления и одновременно на Купянское направление перебрасывает около 5 тысяч мобилизованных из Курской области, рассказал в эфире Radio NV военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".