Ідіотство – Машовець про перекидання військ РФ на Харківський напрямок (відео)

Командування військ РФ посилює угруповання в Бєлгородській області силами та засобами з Куп’янського напрямку та одночасно на Куп’янський напрямок перекидає близько 5 тисяч мобілізованих з Курської області, розповів в етері Radio NV військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

На території Бєлгородщини, за його даними, зараз перебуває близько 12 тисяч російських військовослужбовців, і цього недостатньо для просування у напрямку Харкова.

“Щоб мати можливість наступати або просуватися до міста Харків, я не кажу про проведення операцій з оточення або штурму самого міста, потрібні війська у відповідному обсязі. Їх немає зараз в противника… Вести мову про, наприклад, прорив, оточення, штурм міста-мільйонника на даному етапі навіть не смішно”, – зазначив експерт.

За словами Машовця, вороже угрупування “Бєлгород” головним чином виконує завдання щодо стримування Сил оборони України на Харківському напрямку.

“Вони одночасно перекидають туди окремі частини та підрозділи зі складу 11-го армійського корпусу, зі складу угрупування військ “Захід”, яке зараз наступає на Куп’янському напрямку. І одночасно з Курської області перекидають близько 5 тисяч мобілізованих, щоб поповнити 2-гу мотострілецьку дивізію. Ну, краще нікого нікуди не перекидати та поповнювати за місцем частини та підрозділи, щоб не возити туди-сюди техніку та особовий склад. Я не знаю, кого і навіщо росіяни намагаються ввести в оману. Я так розумію, що це елемент якоїсь оперативної гри з боку російського командування. Це чистої води ідіотство якесь”, – констатував Машовець.

Докладніше про переміщення військ РФ на Харківський напрямок та доукомплектування підрозділів під Куп’янськом – в аналітиці Машовця станом на ранок 8 січня.