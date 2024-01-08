Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января

Во вторник, 9 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. В течение суток преимущественно без существенных осадков, снег возможен лишь ночью на юге региона.

В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от 16 до 18 градусов мороза, днем — 12 — 14 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 15 до 20 мороза, днем — от 10 до 15 градусов.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.