Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 9 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. В течение суток преимущественно без существенных осадков, снег возможен лишь ночью на юге региона.
В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от 16 до 18 градусов мороза, днем — 12 — 14 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 15 до 20 мороза, днем — от 10 до 15 градусов.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 9 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. В течение суток преимущественно без существенных осадков, снег возможен лишь ночью на юге региона.".