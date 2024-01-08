Морози – до 20 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня

У вівторок, 9 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Протягом доби переважно без істотних опадів, сніг можливий лише вночі на півдні регіону.

У Харкові стовпчики термометрів уночі показуватимуть від 16 до 18 градусів морозу, вдень – 12 – 14 градусів зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 15 до 20 морозу, вдень – від 10 до 15 градусів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.