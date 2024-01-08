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Морози – до 20 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня

Суспільство 20:04   08.01.2024
Олена Нагорна
Морози – до 20 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 9 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Протягом доби переважно без істотних опадів, сніг можливий лише вночі на півдні регіону.

У Харкові стовпчики термометрів уночі показуватимуть від 16 до 18 градусів морозу, вдень – 12 – 14 градусів зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 15 до 20 морозу, вдень – від 10 до 15 градусів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Морози – до 20 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 9 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Протягом доби переважно без істотних опадів, сніг можливий лише вночі на півдні регіону.".