Синегубов призвал быть в укрытиях: сообщают о взрывах на Харьковщине
Фото: Вадим Беликов
Около 20:30 8 января наблюдатели в соцсетях сообщали о вылетах ракет с территории Белгородской области РФ в направлении Харьковщины.
Также в Telegram-каналах публиковали информацию о взрывах в области, которая официально не подтверждена.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной опасности!» — также написал начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 19:26.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 20:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:30 8 января наблюдатели в соцсетях сообщали о вылетах ракет с территории Белгородской области РФ в направлении Харьковщины.".