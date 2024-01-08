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Синегубов призвал быть в укрытиях: сообщают о взрывах на Харьковщине

Происшествия 20:35   08.01.2024
Елена Нагорная
Синегубов призвал быть в укрытиях: сообщают о взрывах на Харьковщине Фото: Вадим Беликов

Около 20:30 8 января наблюдатели в соцсетях сообщали о вылетах ракет с территории Белгородской области РФ в направлении Харьковщины.

Также в Telegram-каналах публиковали информацию о взрывах в области, которая официально не подтверждена.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной опасности!» — также написал начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 19:26.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 20:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:30 8 января наблюдатели в соцсетях сообщали о вылетах ракет с территории Белгородской области РФ в направлении Харьковщины.".