Синєгубов закликав бути в укриттях: повідомляють про вибухи на Харківщині

Близько 20:30 8 січня спостерігачі у соцмережах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.

Також у телеграм-каналах публікували інформацію про вибухи в області, яка наразі офіційно не підтверджена.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!” – також написав начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 19:26.