Синєгубов закликав бути в укриттях: повідомляють про вибухи на Харківщині
Близько 20:30 8 січня спостерігачі у соцмережах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.
Також у телеграм-каналах публікували інформацію про вибухи в області, яка наразі офіційно не підтверджена.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях.
“Харків’яни, перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!” – також написав начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 19:26.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 20:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:30 8 січня спостерігачі у соцмережах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.".