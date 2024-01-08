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Синєгубов закликав бути в укриттях: повідомляють про вибухи на Харківщині

Події 20:35   08.01.2024
Олена Нагорна
Синєгубов закликав бути в укриттях: повідомляють про вибухи на Харківщині

Близько 20:30 8 січня спостерігачі у соцмережах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.

Також у телеграм-каналах публікували інформацію про вибухи в області, яка наразі офіційно не підтверджена.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!” – також написав начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 19:26.

Читайте також: Генштаб: Ворог намагався покращити позиції на Харківщині та завдав шість авіаударів

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 20:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:30 8 січня спостерігачі у соцмережах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.".