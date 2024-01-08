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Взрывы гремели на Белгородщине во время сообщений об опасности на Харьковщине

Мир 21:34   08.01.2024
Елена Нагорная
Взрывы гремели на Белгородщине во время сообщений об опасности на Харьковщине Фото из белгородских Telegram-каналов

Одновременно с сообщениями о ракетной опасности на Харьковщине около 20:30 по киевскому времени взрывы гремели на территории Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что якобы их ПВО уничтожила десять украинских снарядов.

По данным губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова, есть трое пострадавших — женщина и двое мужчин. В городе выбиты окна в двух многоквартирных домах и в частном доме, три автомобиля повреждены обломками, на стоянке предприятия горели четыре грузовика.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика


Фото, видео: белгородские Telegram-каналы

Напомним, в 20:27 8 января наблюдатели в соцсетях сообщали о вылетах ракет с территории Белгородской области РФ в направлении Харьковщины. Начальник ХОВА Олег Синегубов в 20:29 призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 21:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одновременно с сообщениями о ракетной опасности на Харьковщине около 20:30 по киевскому времени взрывы гремели на территории Белгородской области РФ.".