Взрывы гремели на Белгородщине во время сообщений об опасности на Харьковщине

Одновременно с сообщениями о ракетной опасности на Харьковщине около 20:30 по киевскому времени взрывы гремели на территории Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что якобы их ПВО уничтожила десять украинских снарядов.

По данным губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова, есть трое пострадавших — женщина и двое мужчин. В городе выбиты окна в двух многоквартирных домах и в частном доме, три автомобиля повреждены обломками, на стоянке предприятия горели четыре грузовика.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика



Фото, видео: белгородские Telegram-каналы

Напомним, в 20:27 8 января наблюдатели в соцсетях сообщали о вылетах ракет с территории Белгородской области РФ в направлении Харьковщины. Начальник ХОВА Олег Синегубов в 20:29 призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.