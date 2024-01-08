Взрывы гремели на Белгородщине во время сообщений об опасности на Харьковщине
Одновременно с сообщениями о ракетной опасности на Харьковщине около 20:30 по киевскому времени взрывы гремели на территории Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что якобы их ПВО уничтожила десять украинских снарядов.
По данным губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова, есть трое пострадавших — женщина и двое мужчин. В городе выбиты окна в двух многоквартирных домах и в частном доме, три автомобиля повреждены обломками, на стоянке предприятия горели четыре грузовика.
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Фото, видео: белгородские Telegram-каналы
Напомним, в 20:27 8 января наблюдатели в соцсетях сообщали о вылетах ракет с территории Белгородской области РФ в направлении Харьковщины. Начальник ХОВА Олег Синегубов в 20:29 призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, взрывы, Гладков, ракети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 21:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одновременно с сообщениями о ракетной опасности на Харьковщине около 20:30 по киевскому времени взрывы гремели на территории Белгородской области РФ.".