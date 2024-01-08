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Вибухи гриміли на Бєлгородщині під час повідомлень про небезпеку на Харківщині

Події 21:34   08.01.2024
Олена Нагорна
Вибухи гриміли на Бєлгородщині під час повідомлень про небезпеку на Харківщині

Одночасно з повідомленнями про ракетну небезпеку на Харківщині близько 20:30 за київським часом вибухи лунали на території Бєлгородської області РФ.

У Міноборони РФ заявили, що нібито їхня ППО знищила десять українських снарядів.

За даними губернатора Бєлгородщини В’ячеслава Гладкова, є троє постраждалих – жінка та двоє чоловіків. У місті вибиті вікна у двох багатоквартирних будинках та у приватному домі, три автомобілі пошкоджені уламками, на стоянці підприємства горіли чотири вантажівки.

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Фото, відео: бєлгородські телеграм-канали

Нагадаємо, о 20:27 8 січня спостерігачі у соцмережах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини. Начальник ХОВА Олег Синєгубов о 20:29 закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 21:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одночасно з повідомленнями про ракетну небезпеку на Харківщині близько 20:30 за київським часом вибухи лунали на території Бєлгородської області РФ.".