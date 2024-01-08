Вибухи гриміли на Бєлгородщині під час повідомлень про небезпеку на Харківщині
Одночасно з повідомленнями про ракетну небезпеку на Харківщині близько 20:30 за київським часом вибухи лунали на території Бєлгородської області РФ.
У Міноборони РФ заявили, що нібито їхня ППО знищила десять українських снарядів.
За даними губернатора Бєлгородщини В’ячеслава Гладкова, є троє постраждалих – жінка та двоє чоловіків. У місті вибиті вікна у двох багатоквартирних будинках та у приватному домі, три автомобілі пошкоджені уламками, на стоянці підприємства горіли чотири вантажівки.
Увага! Відео 18+, є ненормативна лексика
Фото, відео: бєлгородські телеграм-канали
Нагадаємо, о 20:27 8 січня спостерігачі у соцмережах повідомляли про вильоти ракет з території Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини. Начальник ХОВА Олег Синєгубов о 20:29 закликав мешканців Харкова та області бути в укриттях.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: Бєлгород, вибухи, Гладков, ракети, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи гриміли на Бєлгородщині під час повідомлень про небезпеку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 21:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одночасно з повідомленнями про ракетну небезпеку на Харківщині близько 20:30 за київським часом вибухи лунали на території Бєлгородської області РФ.".