Как морозы повлияли на активность врага — ситуация у Синьковки на Харьковщине

Российские военные возобновили штурмы на Купянском направлении, но не имеют продвижения в самой горячей точке — возле села Синьковка. Из-за морозов оккупанты меньше используют ударные дроны.

Об этом рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.

По его словам, ситуация на Купянском направлении остается напряженной, в течение суток украинские защитники отбили семь атак врага возле Синьковки.

«Сейчас у них цель такая же, как и неделю, как и месяц, как и полгода назад. Захватить Купянск, Купянск-Узловой и выйти на рубеж левого берега реки Оскол. Лучшая дорога к Купянску пролегает через Синьковку. Поэтому сейчас наиболее активный участок — это именно Синьковка. Направляет туда все свои силы. Как технику, так и личный состав. Но никаких продвижений у него нет», — подчеркнул Шевцов.

По его словам, враг брал паузу в штурмовых действиях с целью обновления личного состава в связи с большими потерями, а также боекомплектов для артиллерии.

Морозы, рассказал начальник пресс-службы бригады, не влияют на вражеские штурмы с использованием техники, однако оккупанты меньше используют ударные беспилотники.

«Если неделю или три-четыре дня назад враг осуществлял около 30 ударов дронами-камикадзе, то за прошедшие сутки было всего две попытки поразить позиции Сил обороны», — отметил Шевцов.