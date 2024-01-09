На Купянском направлении возобновились штурмовые действия – Синегубов
Крайнюю неделю на Купянском направлении наблюдалось снижение штурмовых атак россиян. Однако сегодня эти действия уже возобновились, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы постоянно работаем над удержанием обороноспособности нашей области в должном состоянии. И повышаем ее ежедневно, чтобы наши Вооруженные Силы были максимально эффективными на поле боя. Что касается Купянского направления, действительно, последнюю неделю из-за ухудшения погодных условий мы наблюдали снижение штурмовых атак врага. Также это было связано с тем, что ему нанесли наши ВСУ достаточно серьезное поражение. Им нужно проводить восстановление. Однако сегодня штурмовые действия уже возобновились. И с утра наши воины уже отбивали попытки врага захватить определенные территории населенного пункта Синьковка. Сейчас успеха у них нет. Эти штурмовые атаки идут волнами, абсолютно у нас спрогнозированы. И наши ВСУ к этому готовы», – отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, Купянщина, синєгубов, синьковка, харьковщина, штурмовие;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Крайнюю неделю на Купянском направлении наблюдалось снижение штурмовых атак россиян. Однако сегодня эти действия уже возобновились, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".