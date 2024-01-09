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На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов

Суспільство 11:54   09.01.2024
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов

Крайній тиждень на Куп’янському напрямку спостерігалось зниження штурмових атак росіян. Однак, сьогодні ці дії вже поновилися, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми постійно працюємо над утриманням обороноздатності нашої області в належному стані. І підвищуємо її щодня, щоб наші Збройні Сили були максимально ефективними на полі бою. Що стосується Куп’янського напрямку, дійсно, останній тиждень через погіршення погодних умов ми спостерігали зниження штурмових атак ворога. Також це було пов’язано з тим, що йому нанесли наші ЗСУ досить серйозного ураження. Їм потрібно проводити відновлення. Однак, сьогодні штурмові дії вже поновилися. І зранку наші воїни вже відбивали намагання ворога захопити певні території населеного пункту Синьківка. Наразі успіху у них немає. Ці штурмові атаки йдуть хвилями, абсолютно у нас спрогнозовані. І наші ЗСУ до цього готові», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крайній тиждень на Куп’янському напрямку спостерігалось зниження штурмових атак росіян. Однак, сьогодні ці дії вже поновилися, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".