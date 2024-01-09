Як морози вплинули на активність ворога: ситуація біля Синьківки на Харківщині

Російські військові відновили штурми на Куп’янському напрямку, але не мають просування у найгарячішій точці – біля села Синьківка. Через морози окупанти менше використовують ударні дрони.

Про це розповів в етері телемарафону начальник пресслужби штурмової бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов.

За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, протягом доби українські захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки.

“Зараз у них мета така сама, як і тиждень, як і місяць, як і пів року тому. Захопити Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий і вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл. Найкраща дорога до Куп’янська пролягає через Синьківку. Тому зараз найбільш активна ділянка – це саме Синьківка. Спрямовує туди усі свої сили. Як техніку, так і особовий склад. Але жодних просувань у нього немає”, – наголосив Шевцов.

За його словами, ворог брав паузу у штурмових діях з метою оновлення особового складу через великі втрати, а також боєкомплектів для артилерії.

Морози, розповів начальник пресслужби бригади, не впливають на ворожі штурми з використанням техніки, проте окупанти менше використовують ударні безпілотники.

“Якщо тиждень або три-чотири дні тому ворог здійснював близько 30 ударів дронами-камікадзе, то протягом минулої доби було лише дві спроби уразити позиції Сил оборони”, – зазначив Шевцов.