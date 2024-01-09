Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам

Общество 14:58   09.01.2024
Виктория Яковенко
Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам Фото: Олег Синегубов

В городе Балаклея на Харьковщине стартует опрос по переименованию 40 топонимов, которые подлежат дерусификации.

Проголосовать можно по ссылке. Опрос продлится до 14 января, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

В общем, хотят переименовать улицы, которые названы в честь российских и советских деятелей и праздников. Жителям предлагают выбрать новые названия из предложенных вариантов. В частности, улицу 1-го Мая предлагают назвать в честь погибшего военного Владимира Целуйко или расстрелянного советскими властями писателя Николая Дукина.

Улицу 8 марта сменить на улицу 8 сентября – день, когда Балаклею освободили от оккупантов.

Также часть топонимов предлагают назвать в честь погибших защитников.

Читайте также: В Харькове переименовали улицу в честь погибшего Героя Украины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Мошенники используют морозы на Харьковщине
Мошенники используют морозы на Харьковщине
09.01.2024, 08:19
Главные новости Харькова 9.01: раненые, удар РСЗО, энергетики под обстрелом
Главные новости Харькова 9.01: раненые, удар РСЗО, энергетики под обстрелом
09.01.2024, 14:14
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
09.01.2024, 10:58
Зарплаты топ-чиновников Харькова: иногда в 15 раз выше средних по региону
Зарплаты топ-чиновников Харькова: иногда в 15 раз выше средних по региону
09.01.2024, 09:21
В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям
В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям
09.01.2024, 14:19
Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам
Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам
09.01.2024, 14:58

Новости по теме:

10:20
В громаде на Харьковщине сегодня днем будут слышны взрывы
20:51
Город на Харьковщине — частично без электричества из-за непогоды
11:30
Часть города на Харьковщине осталась без света из-за аварии
14:56
«Любовь побеждает»: в деоккупированной Балаклее поженились 200 пар (фото)
18:27
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу

Вы читали новость: «Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 14:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на Харьковщине стартует опрос по переименованию 40 топонимов, которые подлежат дерусификации.".