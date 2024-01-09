Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам

В городе Балаклея на Харьковщине стартует опрос по переименованию 40 топонимов, которые подлежат дерусификации.

Проголосовать можно по ссылке. Опрос продлится до 14 января, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

В общем, хотят переименовать улицы, которые названы в честь российских и советских деятелей и праздников. Жителям предлагают выбрать новые названия из предложенных вариантов. В частности, улицу 1-го Мая предлагают назвать в честь погибшего военного Владимира Целуйко или расстрелянного советскими властями писателя Николая Дукина.

Улицу 8 марта сменить на улицу 8 сентября – день, когда Балаклею освободили от оккупантов.

Также часть топонимов предлагают назвать в честь погибших защитников.

Читайте также: В Харькове переименовали улицу в честь погибшего Героя Украины