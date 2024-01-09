Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам
Фото: Олег Синегубов
В городе Балаклея на Харьковщине стартует опрос по переименованию 40 топонимов, которые подлежат дерусификации.
Проголосовать можно по ссылке. Опрос продлится до 14 января, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
В общем, хотят переименовать улицы, которые названы в честь российских и советских деятелей и праздников. Жителям предлагают выбрать новые названия из предложенных вариантов. В частности, улицу 1-го Мая предлагают назвать в честь погибшего военного Владимира Целуйко или расстрелянного советскими властями писателя Николая Дукина.
Улицу 8 марта сменить на улицу 8 сентября – день, когда Балаклею освободили от оккупантов.
Также часть топонимов предлагают назвать в честь погибших защитников.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, голосование, опрос, переименование, топонимы, улицы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 14:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на Харьковщине стартует опрос по переименованию 40 топонимов, которые подлежат дерусификации.".