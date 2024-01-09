Масштабне перейменування: у Балаклії обирають нові назви вулицям
Фото: Олег Синєгубов
У місті Балаклія на Харківщині стартує опитування щодо перейменування 40 топонімів, які підлягають дерусифікації.
Проголосувати можна за посиланням. Опитування триватиме до 14 січня, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Загалом хочуть перейменувати вулиці, які названі на честь російських та радянських діячів та свят. Жителям пропонують обрати нові назви з запропонованих варіантів. Зокрема, вулицю 1-го Травня пропонують назвати на честь загиблого військового Володимира Целуйка або розстріляного радянською владою письменника Миколи Дукіна.
Вулицю 8 березня змінити на вулицю 8 вересня – день, коли Балаклію звільнили від окупантів.
Також частину топонімів пропонують назвати на честь полеглих захисників.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, голосование, опрос, переименование, топонимы, улицы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 14:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія на Харківщині стартує опитування щодо перейменування 40 топонімів, які підлягають дерусифікації.".