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Масштабне перейменування: у Балаклії обирають нові назви вулицям

Суспільство 14:58   09.01.2024
Вікторія Яковенко
Масштабне перейменування: у Балаклії обирають нові назви вулицям Фото: Олег Синєгубов

У місті Балаклія на Харківщині стартує опитування щодо перейменування 40 топонімів, які підлягають дерусифікації.

Проголосувати можна за посиланням. Опитування триватиме до 14 січня, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Загалом хочуть перейменувати вулиці, які названі на честь російських та радянських діячів та свят. Жителям пропонують обрати нові назви з запропонованих варіантів. Зокрема, вулицю 1-го Травня пропонують назвати на честь загиблого військового Володимира Целуйка або розстріляного радянською владою письменника Миколи Дукіна.

Вулицю 8 березня змінити на вулицю 8 вересня – день, коли Балаклію звільнили від окупантів.

Також частину топонімів пропонують назвати на честь полеглих захисників.

Читайте також: У Харкові перейменували вулицю на честь загиблого Героя України

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Масштабне перейменування: у Балаклії обирають нові назви вулицям»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 14:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія на Харківщині стартує опитування щодо перейменування 40 топонімів, які підлягають дерусифікації.".