Получила ожоги: харьковчанку из Холодногорского района увезла «скорая»

85-летняя женщина пострадала в результате пожара на улице Баррикадной в Холодногорском районе Харькова днем 9 января.

Сообщение о возгорании поступило в 14:10, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 80 квадратных метров. Чрезвычайники спасли пожилую женщину — ее госпитализировали с ожогами ноги.

Пожар полностью потушили в 17:13. Причина его возникновения выясняется.

Читайте также: Кошку спасли во время тушения пожара в Волчанске в Харьковской области