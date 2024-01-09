Получила ожоги: харьковчанку из Холодногорского района увезла «скорая»
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
85-летняя женщина пострадала в результате пожара на улице Баррикадной в Холодногорском районе Харькова днем 9 января.
Сообщение о возгорании поступило в 14:10, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 80 квадратных метров. Чрезвычайники спасли пожилую женщину — ее госпитализировали с ожогами ноги.
Пожар полностью потушили в 17:13. Причина его возникновения выясняется.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "85-летняя женщина пострадала в результате пожара на улице Баррикадной в Холодногорском районе Харькова днем 9 января.".