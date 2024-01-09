Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Получила ожоги: харьковчанку из Холодногорского района увезла «скорая»

Происшествия 18:17   09.01.2024
Елена Нагорная
Получила ожоги: харьковчанку из Холодногорского района увезла «скорая» Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

85-летняя женщина пострадала в результате пожара на улице Баррикадной в Холодногорском районе Харькова днем 9 января.

Сообщение о возгорании поступило в 14:10, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 80 квадратных метров. Чрезвычайники спасли пожилую женщину — ее госпитализировали с ожогами ноги.

Пожар полностью потушили в 17:13. Причина его возникновения выясняется.

Читайте также: Кошку спасли во время тушения пожара в Волчанске в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Мошенники используют морозы на Харьковщине
Мошенники используют морозы на Харьковщине
09.01.2024, 08:19
Главные новости Харькова 9.01: обстрелы, метросадик, оценка наступления РФ
Главные новости Харькова 9.01: обстрелы, метросадик, оценка наступления РФ
09.01.2024, 19:35
Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке
Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке
09.01.2024, 19:09
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
09.01.2024, 10:58
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
08.01.2024, 20:04
Как харьковчанам не переплачивать за гроб и похороны
Как харьковчанам не переплачивать за гроб и похороны
09.01.2024, 18:24

Новости по теме:

07:51
Авто с беременной и детьми застряло на Харьковщине на обледеневшей дороге
20:26
Две пятиэтажки горели в одно время в Харькове: спасли четырех жильцов (фото)
08:23
Четыре пожара за сутки возникли на Харьковщине из-за обстрелов РФ — ГСЧС
06:59
Масштабный пожар и разрушения: ГСЧС о последствиях ударов РФ по Харьковщине
17:12
На стоянке в Харькове из-за короткого замыкания загорелось авто (фото)

Вы читали новость: «Получила ожоги: харьковчанку из Холодногорского района увезла «скорая»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 18:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "85-летняя женщина пострадала в результате пожара на улице Баррикадной в Холодногорском районе Харькова днем 9 января.".