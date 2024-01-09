Кошку спасли во время тушения пожара в Волчанске в Харьковской области

Из-за сильного дыма пожарные тушили пожар в Волчанске в защитных аппаратах, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Пожар в частном доме возник днем. Пламя охватило домашние принадлежности и мебель в комнате дома на площади 20 м². Из-за сильного задымления спасатели работали в защитных аппаратах. Из дома пожарные спасли домашнюю кошку.

Причину возникновения пожара устанавливают.