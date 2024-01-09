Кошку спасли во время тушения пожара в Волчанске в Харьковской области
Из-за сильного дыма пожарные тушили пожар в Волчанске в защитных аппаратах, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Пожар в частном доме возник днем. Пламя охватило домашние принадлежности и мебель в комнате дома на площади 20 м². Из-за сильного задымления спасатели работали в защитных аппаратах. Из дома пожарные спасли домашнюю кошку.
Причину возникновения пожара устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Вовчанск, ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, кошка, огонь, пожары, спасение;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сильного дыма пожарные тушили пожар в Волчанске в защитных аппаратах, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".