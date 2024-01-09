Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харків
  •   -10°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині

Події 17:05   09.01.2024
Оксана Якушко
Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині

Через сильний дим пожежники гасили пожежу у Вовчанську у захисних апаратах, повідомили у ДСНС Харківської області. 

Пожежа у приватному будинку виникла вдень. Полум’я охопило домашні речі та меблі у кімнаті будинку на площі 20 м². Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах. З будинку пожежники врятували хатню кішку.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

Читайте також: Миші конкурують з окупантами. Як харківські бійці ЗСУ борються з гризунами

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Найбільше пам’ятки культурної спадщини постраждали через війну на Харківщині
Найбільше пам’ятки культурної спадщини постраждали через війну на Харківщині
09.01.2024, 17:56
Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині
Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині
09.01.2024, 17:05
Зимовий наступ Путіна під Куп’янськом на Харківщині провалився – BILD
Зимовий наступ Путіна під Куп’янськом на Харківщині провалився – BILD
09.01.2024, 16:34
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
07.01.2024, 23:09
87 окупантів знищили і 3 взяли у полон – успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом
87 окупантів знищили і 3 взяли у полон – успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом
09.01.2024, 15:55
У Харкові піймали квартирних злодіїв: начальник поліції звернувся до крадіїв
У Харкові піймали квартирних злодіїв: начальник поліції звернувся до крадіїв
09.01.2024, 14:19

Новини за темою:

18:35
Від самого ранку окупанти обстрілювали Вовчанськ на Харківщині – ДСНС (фото)
14:16
Обстріл Вовчанська на Харківщині: прокуратура показала руйнування (фото)
11:54
Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини
13:21
«Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська

Ви читали новину: «Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 17:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильний дим пожежники гасили пожежу у Вовчанську у захисних апаратах, повідомили у ДСНС Харківської області. ".