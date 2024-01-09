Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині

Через сильний дим пожежники гасили пожежу у Вовчанську у захисних апаратах, повідомили у ДСНС Харківської області.

Пожежа у приватному будинку виникла вдень. Полум’я охопило домашні речі та меблі у кімнаті будинку на площі 20 м². Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах. З будинку пожежники врятували хатню кішку.

Причину виникнення пожежі встановлюють.