Кішку врятували під час гасіння пожежі у Вовчанську на Харківщині
Через сильний дим пожежники гасили пожежу у Вовчанську у захисних апаратах, повідомили у ДСНС Харківської області.
Пожежа у приватному будинку виникла вдень. Полум’я охопило домашні речі та меблі у кімнаті будинку на площі 20 м². Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах. З будинку пожежники врятували хатню кішку.
Причину виникнення пожежі встановлюють.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Вовчанск, ГСЧС в Харьковской области, дім, кошка, огонь, пожежа, спасение;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильний дим пожежники гасили пожежу у Вовчанську у захисних апаратах, повідомили у ДСНС Харківської області. ".