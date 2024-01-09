Отримала опіки: харків’янку з Холодногірського району забрала “швидка”

85-річна жінка постраждала внаслідок пожежі на вулиці Барикадній у Холодногірському районі Харкова вдень 9 січня.

Повідомлення про загоряння надійшло о 14:10, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 80 квадратних метрів. Надзвичайники врятували літню жінку – її ушпиталили з опіками ноги.

Пожежу повністю загасили о 17:13. Причина її виникнення з’ясовується.

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