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Отримала опіки: харків’янку з Холодногірського району забрала “швидка”

Події 18:17   09.01.2024
Олена Нагорна
Отримала опіки: харків’янку з Холодногірського району забрала “швидка”

85-річна жінка постраждала внаслідок пожежі на вулиці Барикадній у Холодногірському районі Харкова вдень 9 січня.

Повідомлення про загоряння надійшло о 14:10, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 80 квадратних метрів. Надзвичайники врятували літню жінку – її ушпиталили з опіками ноги.

Пожежу повністю загасили о 17:13. Причина її виникнення з’ясовується.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 18:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "85-річна жінка постраждала внаслідок пожежі на вулиці Барикадній у Холодногірському районі Харкова вдень 9 січня.".