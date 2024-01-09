Терехов об укрытиях в Харькове: есть тепло, свет, вода и лавки
В Харькове по состоянию на 9 января оборудованы 2700 простейших укрытий, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«У нас есть возможность обогрева простейших укрытий, которые находятся в подвальных помещениях жилых домов. Мы в процессе подготовки оборудовали все практически подвальные помещения, оснащенные питьевой водой, огнетушителями, кроме этого запитали их электроснабжением, лавками, есть все необходимое, чтобы люди находились там некоторое время, когда раздается тревога в городе», — сказал мэр.
Читайте также: Туалет и лавки: как выглядит отремонтированное укрытие в Харькове (фото)
Популярно
- Категории: Общество, Харьков; Теги: лавки, світло, свет, тепло, терехов, укрытие, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов об укрытиях в Харькове: есть тепло, свет, вода и лавки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 9 января оборудованы 2700 простейших укрытий, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".