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Терехов об укрытиях в Харькове: есть тепло, свет, вода и лавки

Общество 12:31   09.01.2024
Виктория Яковенко
Терехов об укрытиях в Харькове: есть тепло, свет, вода и лавки

В Харькове по состоянию на 9 января оборудованы 2700 простейших укрытий, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«У нас есть возможность обогрева простейших укрытий, которые находятся в подвальных помещениях жилых домов. Мы в процессе подготовки оборудовали все практически подвальные помещения, оснащенные питьевой водой, огнетушителями, кроме этого запитали их электроснабжением, лавками, есть все необходимое, чтобы люди находились там некоторое время, когда раздается тревога в городе», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 12:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 9 января оборудованы 2700 простейших укрытий, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".