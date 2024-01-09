Терехов об укрытиях в Харькове: есть тепло, свет, вода и лавки

В Харькове по состоянию на 9 января оборудованы 2700 простейших укрытий, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«У нас есть возможность обогрева простейших укрытий, которые находятся в подвальных помещениях жилых домов. Мы в процессе подготовки оборудовали все практически подвальные помещения, оснащенные питьевой водой, огнетушителями, кроме этого запитали их электроснабжением, лавками, есть все необходимое, чтобы люди находились там некоторое время, когда раздается тревога в городе», — сказал мэр.