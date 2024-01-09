Терехов про укриття в Харкові: є тепло, світло, вода та лавки

У Харкові станом на 9 січня обладнані 2700 найпростіших укриттів, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«У нас є можливість щодо обігріву найпростіших укриттів, які знаходяться у підвальних приміщеннях житлових будинків. Ми в процесі підготовки обладнали всі практично підвальні приміщення, які оснащені питною водою, вогнегасниками, крім цього заживили їх електропостачанням, лавками, є все необхідно, щоб люди перебували там деякий час, коли лунає тривога у місті», – сказав мер.