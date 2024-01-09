Терехов про укриття в Харкові: є тепло, світло, вода та лавки
У Харкові станом на 9 січня обладнані 2700 найпростіших укриттів, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«У нас є можливість щодо обігріву найпростіших укриттів, які знаходяться у підвальних приміщеннях житлових будинків. Ми в процесі підготовки обладнали всі практично підвальні приміщення, які оснащені питною водою, вогнегасниками, крім цього заживили їх електропостачанням, лавками, є все необхідно, щоб люди перебували там деякий час, коли лунає тривога у місті», – сказав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лавки, світло, тепло, терехов, укрытие, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 12:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станом на 9 січня обладнані 2700 найпростіших укриттів, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".