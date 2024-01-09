Усилят ли в Харькове меры безопасности после крайних обстрелов: ответ Терехова
В Харькове на данный момент не предпринимаются дополнительные меры безопасности в связи с усилением обстрелов РФ.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Не вводим дополнительных мер, потому что у нас существует комендантский час, который начинается в 23:00 и продолжается до 05:00. Других мер ограничений мы не устанавливали. И сегодня ритм Харькова такой, как был и до тех мощных обстрелов», — отметил мэр.
Также Терехов рассказал о ликвидации последствий вражеских обстрелов в городе.
«Во всех жилых домах закрыли контуры. Подали теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение. Но есть один подъезд жилого дома, который сегодня у нас в работе. Там очень серьезные разрушения, там пострадал и конструктив здания. Кроме этого есть один жилой дом, где полностью снесена крыша и сегодня наши коммунальщики работают, чтобы восстановить эту крышу и запустить теплоснабжение и водоснабжение», – рассказал мэр.
Читайте также: Терехов про удар по Харькову: повреждено здание Малой Южной железной дороги
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: безопасности, меры, обстрелы, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Усилят ли в Харькове меры безопасности после крайних обстрелов: ответ Терехова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на данный момент не предпринимаются дополнительные меры безопасности в связи с усилением обстрелов РФ.".