Усилят ли в Харькове меры безопасности после крайних обстрелов: ответ Терехова

В Харькове на данный момент не предпринимаются дополнительные меры безопасности в связи с усилением обстрелов РФ.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Не вводим дополнительных мер, потому что у нас существует комендантский час, который начинается в 23:00 и продолжается до 05:00. Других мер ограничений мы не устанавливали. И сегодня ритм Харькова такой, как был и до тех мощных обстрелов», — отметил мэр.

Также Терехов рассказал о ликвидации последствий вражеских обстрелов в городе.

«Во всех жилых домах закрыли контуры. Подали теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение. Но есть один подъезд жилого дома, который сегодня у нас в работе. Там очень серьезные разрушения, там пострадал и конструктив здания. Кроме этого есть один жилой дом, где полностью снесена крыша и сегодня наши коммунальщики работают, чтобы восстановить эту крышу и запустить теплоснабжение и водоснабжение», – рассказал мэр.