Чи посилять у Харкові заходи безпеки після крайніх ударів: відповідь Терехова

У Харкові наразі не запроваджують додаткових заходів безпеки у зв’язку з посиленням обстрілів РФ.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Не запроваджуємо додаткових заходів, бо у нас існує комендантська година, яка починається о 23:00 і триває до 05:00. Інших заходів обмежень ми не встановлювали. І сьогодні ритм Харкова такий, як був і до тих потужних обстрілів», – зазначив мер.

Також Терехов розповів про ліквідації наслідків ворожих обстрілів у місті.

«У всіх житлових будинках закрили контури. Подали теплопостачання, енергопостачання, водопостачання. Але є один під’їзд житлового будинку, який сьогодні перебуває у нас у роботі. Бо там дуже серйозні руйнації, там постраждав і конструктив будівлі. Крім цього є один житловий будинок, де повністю знесений дах і сьогодні наші комунальники працюють, щоб відновити цей дах і запустити теплопостачання і водопостачання», – розповів мер.