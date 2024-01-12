Генштаб сообщил о двух атаках врага на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и террористических обстрелах со стороны РФ.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом на фронте зафиксировали 64 боевых столкновения.

Под артиллерийским огнем за сутки было более 130 населенных пунктов, в том числе — в Харьковской области. Армия РФ нанесла три авиаудара по территории Украины.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов противника», — отметили в ГШ.