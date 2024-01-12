Генштаб сообщил о двух атаках врага на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и террористических обстрелах со стороны РФ.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.
В целом на фронте зафиксировали 64 боевых столкновения.
Под артиллерийским огнем за сутки было более 130 населенных пунктов, в том числе — в Харьковской области. Армия РФ нанесла три авиаудара по территории Украины.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов противника», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и террористических обстрелах со стороны РФ".