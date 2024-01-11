Пять ракет сбили над Харьковщиной, но они летели не на Харьков — Синегубов

Несколько дней назад над Харьковской областью было сбито пять ракет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью LIGAnet.

«Они двигались, по нашим данным, не по городу Харьков, но через Харьковскую область. Поэтому было время среагировать и достичь вот такого результата», — рассказал начальник ХОВА.

На вопрос, есть ли в Харькове средства ПВО, которые могли бы сбивать баллистические ракеты, Синегубов не ответил.

«Это тайна. Конечно, что силы обороны есть, что противовоздушная оборона есть. Достаточно есть нюансов для их работы, потому что они максимально приближены к государственной границе. Расстояние достаточно небольшое, и есть риск поражения самих систем. Поэтому это тайна: где они, какие типы, где они находятся и все остальное», — отметил он.

Синегубов заверил, что силы ПВО делают все возможное, чтобы обезопасить харьковчан от вражеских ударов.

«Если, например, осенью у нас 99% атак были именно «Шахедами», то мы и формировали мобильные ударные группы… Далее, когда снова восстановились С-300, думаем, как реализовать задачу президента. Он поставил задачу на очередном совещании, которое проходило в Харькове, по усилению противовоздушной обороны именно Харькова. Однако С-300, 30 секунд от пуска до попадания. Это такой вызов, с которым очень мало систем в мире даже может справиться. Наверное, да, нужен Patriot, однако все равно технические характеристики его. Также есть вопросы относительно тех ракет, которые летят только 30 секунд», — добавил начальник ХОВА.