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Активизация ракетных ударов по Харькову: Синегубов назвал возможные причины

Общество 22:10   11.01.2024
Елена Нагорная
Активизация ракетных ударов по Харькову: Синегубов назвал возможные причины Фото: ХОВА

Увеличение интенсивности ракетных ударов по Харькову можно было бы расценивать как подготовку российских военных к чему-то, но тогда эти обстрелы должны были бы быть прицельными, отметил в интервью LIGAnet начальник ХОВА Олег Синегубов. Однако, по его словам, удары хаотичны.

«То есть это должны быть пораженные позиции наших военных. Те фортификационные сооружения, которые мы имеем. Силы обороны. Это просто хаотичный обстрел. Это, наверное, или для того, чтобы отвлечь наше внимание. Чтобы в дальнейшем нанести максимальное поражение гражданскому населению, чтобы вызвать какие-то панические настроения. Возможно, где-то отвлечь ПВО, Силы обороны от тех угрожающих направлений, где они идут своими штурмовыми действиями», — сказал начальник ХОВА.

Он констатировал, что всю осень враг атаковал регион в основном «Шахедами», а ракетные удары по Харькову возобновились перед Новым годом.

«Там никаких объектов, которые бы даже отдаленно напоминали то, что они имеют отношение к военным, нет… То есть мы не знаем, куда «прилетит» в следующий раз», — говорит Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 22:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увеличение интенсивности ракетных ударов по Харькову можно было бы расценивать как подготовку российских военных к чему-то, но тогда эти обстрелы должны были бы быть прицельными, отметил в интервью LIGAnet начальник ХОВА Олег Синегубов. Однако, по его словам, удары хаотичны.".