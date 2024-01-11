Активизация ракетных ударов по Харькову: Синегубов назвал возможные причины

Увеличение интенсивности ракетных ударов по Харькову можно было бы расценивать как подготовку российских военных к чему-то, но тогда эти обстрелы должны были бы быть прицельными, отметил в интервью LIGAnet начальник ХОВА Олег Синегубов. Однако, по его словам, удары хаотичны.

«То есть это должны быть пораженные позиции наших военных. Те фортификационные сооружения, которые мы имеем. Силы обороны. Это просто хаотичный обстрел. Это, наверное, или для того, чтобы отвлечь наше внимание. Чтобы в дальнейшем нанести максимальное поражение гражданскому населению, чтобы вызвать какие-то панические настроения. Возможно, где-то отвлечь ПВО, Силы обороны от тех угрожающих направлений, где они идут своими штурмовыми действиями», — сказал начальник ХОВА.

Он констатировал, что всю осень враг атаковал регион в основном «Шахедами», а ракетные удары по Харькову возобновились перед Новым годом.

«Там никаких объектов, которые бы даже отдаленно напоминали то, что они имеют отношение к военным, нет… То есть мы не знаем, куда «прилетит» в следующий раз», — говорит Синегубов.

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