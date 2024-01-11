Активізація ракетних ударів по Харкову: Синєгубов назвав можливі причини

Активізацію ракетних ударів по Харкову можна було б розцінювати як підготовку російських військових до чогось, але тоді ці обстріли мали б бути прицільними, зазначив в інтерв’ю LIGAnet начальник ХОВА Олег Синєгубов. Проте, за його словами, удари є хаотичними.

“Тобто це мають бути уражені позиції наших військових. Ті фортифікаційні споруди, які ми маємо. Сили оборони. Це просто хаотичний обстріл. Це, напевно, або для того, щоб відвернути нашу увагу. Щоб надалі завдати максимального ураження цивільному населенню, щоб викликати якісь панічні настрої. Можливо, десь відволікти ППО, Сили оборони від тих загрозливих напрямків, де вони йдуть своїми штурмовими діями“, – сказав начальник ХОВА.

Він констатував, що всю осінь ворог атакував регіон переважно “шахедами”, а ракетні удари по Харкову відновилися перед Новим роком.

“Там жодних об’єктів, які б навіть віддалено нагадували те, що вони мають відношення до військових, немає… Тобто ми не знаємо, куди “прилетить” наступного разу“, – каже Синєгубов.