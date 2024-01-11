П’ять ракет збили над Харківщиною, але вони летіли не на Харків – Синєгубов
Декілька днів тому над Харківською областю було збито п’ять ракет, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю LIGAnet.
“Вони прямували, за нашими даними, не по місту Харків, але через Харківську область. Тому був час зреагувати й досягти ось такого результату“, – розповів начальник ХОВА.
На питання, чи є у Харкові засоби ППО, які б могли збивати балістичні ракети, Синєгубов не відповів.
“Це таємниця. Звичайно, що сили оборони є, що протиповітряна оборона є, звичайно, що досить є нюансів для їхньої роботи, тому що вони максимально наближені до державного кордону. Відстань досить невелика, і є ризик ураження самих систем. Тому це таємниця, де вони, які типи, де вони перебувають і все інше“, – зазначив він.
Синєгубов запевнив, що сили ППО роблять все можливе, щоб убезпечити харків’ян від ворожих ударів.
“Якщо, наприклад, восени у нас 99% атак були саме “шахедами”, то ми й формували мобільні ударні групи… Далі, коли знову відновилися С-300, думаємо, як реалізувати завдання президента. Він поставив завдання на черговій нараді, яка відбувалася у Харкові, щодо посилення протиповітряної оборони саме Харкова. Однак С-300, 30 секунд від пуску до влучання. Це такий виклик, з яким дуже мало систем у світі навіть може упоратись. Напевно, так, потрібен Patriot, однак все одно технічні характеристики його. Так само є питання щодо тих ракет, які летять лише 30 секунд“, – додав начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пво, ракети, С-300, синєгубов, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька днів тому над Харківською областю було збито п’ять ракет, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю LIGAnet.".