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П’ять ракет збили над Харківщиною, але вони летіли не на Харків – Синєгубов

Суспільство 22:48   11.01.2024
Олена Нагорна
П’ять ракет збили над Харківщиною, але вони летіли не на Харків – Синєгубов

Декілька днів тому над Харківською областю було збито п’ять ракет, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю LIGAnet.

Вони прямували, за нашими даними, не по місту Харків, але через Харківську область. Тому був час зреагувати й досягти ось такого результату“, – розповів начальник ХОВА.

На питання, чи є у Харкові засоби ППО, які б могли збивати балістичні ракети, Синєгубов не відповів.

Це таємниця. Звичайно, що сили оборони є, що протиповітряна оборона є, звичайно, що досить є нюансів для їхньої роботи, тому що вони максимально наближені до державного кордону. Відстань досить невелика, і є ризик ураження самих систем. Тому це таємниця, де вони, які типи, де вони перебувають і все інше“, – зазначив він.

Синєгубов запевнив, що сили ППО роблять все можливе, щоб убезпечити харків’ян від ворожих ударів.

Якщо, наприклад, восени у нас 99% атак були саме “шахедами”, то ми й формували мобільні ударні групи… Далі, коли знову відновилися С-300, думаємо, як реалізувати завдання президента. Він поставив завдання на черговій нараді, яка відбувалася у Харкові, щодо посилення протиповітряної оборони саме Харкова. Однак С-300, 30 секунд від пуску до влучання. Це такий виклик, з яким дуже мало систем у світі навіть може упоратись. Напевно, так, потрібен Patriot, однак все одно технічні характеристики його. Так само є питання щодо тих ракет, які летять лише 30 секунд“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Активізація ракетних ударів по Харкову: Синєгубов назвав можливі причини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 22:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька днів тому над Харківською областю було збито п’ять ракет, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю LIGAnet.".