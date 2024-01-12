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Генштаб повідомив про дві атаки ворога на Харківщині

Події 07:32   12.01.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про дві атаки ворога на Харківщині

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та терористичні обстріли з боку РФ.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті зафіксували 64 бойові зіткнення.

Під артилерійським вогнем за добу було понад 130 населених пунктів, у тому числі в Харківській області. Армія РФ завдала трьох авіаударів по території України.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника“, – зазначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та терористичні обстріли з боку РФ".