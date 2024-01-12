«С 5 утра есть сбросы авиабомб по позициям ВСУ» — глава Купянщины об обстрелах

За последнюю неделю количество вражеских обстрелов Купянского района возросло, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«У нас все 8 громад, которые входят в Купянский район, были под бомбежками. Это были и РСЗО, и авиабомбы, и артиллерия. Мы видим определенная активность в последнюю неделю была. Что касается Купянской громады, сегодня уже с 5 утра начали поступать сообщения о том, что есть определенная активность вражеской авиации и есть сбросы авиабомб по позициям ВСУ», — сказал Канашевич.

Он также рассказал, что жители населенных пунктов, которые находятся подальше от линии столкновения и границы, обеспечены светом, газом и теплом. А вот людей, живущих неподалеку от фронта, снова призывают эвакуироваться из-за наступления морозов.

«Мы видим, что за последнюю неделю тенденция, по последней информации, — впервые с момента деоккупации цифра жителей Купянского района снизилась до менее 40 тысяч жителей. Хотя до великого вторжения эта цифра достигала около 130 тысяч. Большинство уезжает самостоятельно. Цифра эвакуируемых людей остается постоянной, это до максимума 5-10 человек в день. Уже 3 месяца у нас идет обязательная эвакуация, но люди неактивно уезжают. Мы полагали, что такие морозы будут влиять. Но увидели, что влияние есть, но люди уезжают уже самостоятельно», – отметил Канашевич.