З 5-ї ранку є скиди авіабомб по позиціях ЗСУ – голова Куп’янщини про обстріли

За останній тиждень кількість ворожих обстрілів Куп’янського району зросла, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«У нас всі 8 громад, які входять до Куп’янського району були під бомбардуваннями. Це були і РСЗВ, і авіабомби, і артилерія. Ми бачимо, що певна активність останній тиждень була. Що стосується Куп’янської громади, сьогодні вже з 5-ї ранку почали надходити повідомлення про те, що є певна активність ворожої авіації і є скиди авіабомб по позиціях ЗСУ», – сказав Канашевич.

Він також розповів, що жителі населених пунктів, які знаходяться подалі від лінії зіткнення та кордону забезпечні світлом, газом і теплом. А от людей, які живуть неподалік від фронту, знову закликають евакуюватися через настання морозів.

«Ми бачимо, що за останній тиждень тенденція, що за останньою інформацією, – вперше з моменту деокупації цифра мешканців Куп’янського району знизилась до менше 40 тисяч мешканців. Хоча до великого вторгнення ця цифра сягала близько 130 тисяч. Більшість виїжджають самостійно. Цифра людей, які евакуюються залишається сталою, це до максимум 5-10 людей в день. Вже 3 місяці у нас триває обов’язкова евакуація, але люди неактивно виїжджають. Ми думали, що такі морози будуть впливати. Але побачили, що вплив є, але люди виїжджають вже самостійно», – зазначив Канашевич.