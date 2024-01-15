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Харьковскую роту «Ахиллес» расширяют до батальона: ищут специалистов

Общество 10:34   15.01.2024
Оксана Горун
Харьковскую роту «Ахиллес» расширяют до батальона: ищут специалистов Фото: Facebook 92 ОМБр

Роту ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр расширяют. Командир Юрий Федоренко объявил о наборе сотрудников — обещает стопроцентное закрепление на должности.

«Рота ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко расширяется до батальона и проводит рекрутинговую кампанию. Задания подразделения: разведка, доразведка, поражение врага новыми средствами вооружения», — написал Федоренко в telegram.

Он перечислил требования к соискателям:

🔹 Высшее техническое образование.
🔹 Опыт работы в IТ.
🔹 Пилотирование БПЛА.
🔹 Конструирование радиомоделей.
🔹 Владение языками.

Достаточно хотя бы одной из перечисленных компетенций, сообщил командир роты. Соискателям предлагают заполнить анкеты:

✏️ Для гражданских (не мобилизованных): https://forms.gle/x2VCrzjv6FZDPd9x6;

✏️ Для военнослужащих (на условиях перевода): https://forms.gle/RoAiNAhVKFsBvqEFA.

«Гарантируем рекрутам 100% закрепление в должности в новосформированном батальоне», — подчеркнул Федоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 10:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Роту ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр расширяют. Командир Юрий Федоренко объявил о наборе сотрудников — обещает стопроцентное закрепление на должности".