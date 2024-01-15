Харьковскую роту «Ахиллес» расширяют до батальона: ищут специалистов
Роту ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр расширяют. Командир Юрий Федоренко объявил о наборе сотрудников — обещает стопроцентное закрепление на должности.
«Рота ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко расширяется до батальона и проводит рекрутинговую кампанию. Задания подразделения: разведка, доразведка, поражение врага новыми средствами вооружения», — написал Федоренко в telegram.
Он перечислил требования к соискателям:
🔹 Высшее техническое образование.
🔹 Опыт работы в IТ.
🔹 Пилотирование БПЛА.
🔹 Конструирование радиомоделей.
🔹 Владение языками.
Достаточно хотя бы одной из перечисленных компетенций, сообщил командир роты. Соискателям предлагают заполнить анкеты:
✏️ Для гражданских (не мобилизованных): https://forms.gle/x2VCrzjv6FZDPd9x6;
✏️ Для военнослужащих (на условиях перевода): https://forms.gle/RoAiNAhVKFsBvqEFA.
«Гарантируем рекрутам 100% закрепление в должности в новосформированном батальоне», — подчеркнул Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, БПЛА, новости Харькова, работа, расширяют, робота, федоренко;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Роту ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр расширяют. Командир Юрий Федоренко объявил о наборе сотрудников — обещает стопроцентное закрепление на должности".