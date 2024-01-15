Харьковскую роту «Ахиллес» расширяют до батальона: ищут специалистов

Роту ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр расширяют. Командир Юрий Федоренко объявил о наборе сотрудников — обещает стопроцентное закрепление на должности.

«Рота ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко расширяется до батальона и проводит рекрутинговую кампанию. Задания подразделения: разведка, доразведка, поражение врага новыми средствами вооружения», — написал Федоренко в telegram.

Он перечислил требования к соискателям:

🔹 Высшее техническое образование.

🔹 Опыт работы в IТ.

🔹 Пилотирование БПЛА.

🔹 Конструирование радиомоделей.

🔹 Владение языками.

Достаточно хотя бы одной из перечисленных компетенций, сообщил командир роты. Соискателям предлагают заполнить анкеты:

✏️ Для гражданских (не мобилизованных): https://forms.gle/x2VCrzjv6FZDPd9x6;

✏️ Для военнослужащих (на условиях перевода): https://forms.gle/RoAiNAhVKFsBvqEFA.

«Гарантируем рекрутам 100% закрепление в должности в новосформированном батальоне», — подчеркнул Федоренко.