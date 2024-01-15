Харківську роту “Ахіллес” розширюють до батальйону: шукають фахівців

Роту ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр розширюють. Командир Юрій Федоренко оголосив про набір співробітників – обіцяє стовідсоткове закріплення на посаді.

“Рота ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розширюється до батальйону і проводить рекрутингову кампанію. Завдання підрозділу: розвідка, дорозвідка, ураження ворога новітніми засобами озброєння“, – написав Федоренко в телеграмі.

Він перерахував вимоги до претендентів:

🔹 Вища технічна освіта.

🔹 Досвід роботи в ІТ.

🔹 Пілотування БПЛА.

🔹 Конструювання радіомоделей.

🔹 Володіння мовами.

Достатньо хоч однієї з перерахованих компетенцій, повідомив командир роти. Претендентам пропонують заповнити анкети:

✏️ Для цивільних (не мобілізованих): https://forms.gle/x2VCrzjv6FZDPd9x6;

✏️ Для військовослужбовців (на умовах переводу): https://forms.gle/RoAiNAhVKFsBvqEFA.

“Гарантуємо рекрутам 100% закріплення на посаді у новосформованому батальйоні”, – наголосив Федоренко.