Харківську роту “Ахіллес” розширюють до батальйону: шукають фахівців
Роту ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр розширюють. Командир Юрій Федоренко оголосив про набір співробітників – обіцяє стовідсоткове закріплення на посаді.
“Рота ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка розширюється до батальйону і проводить рекрутингову кампанію. Завдання підрозділу: розвідка, дорозвідка, ураження ворога новітніми засобами озброєння“, – написав Федоренко в телеграмі.
Він перерахував вимоги до претендентів:
🔹 Вища технічна освіта.
🔹 Досвід роботи в ІТ.
🔹 Пілотування БПЛА.
🔹 Конструювання радіомоделей.
🔹 Володіння мовами.
Достатньо хоч однієї з перерахованих компетенцій, повідомив командир роти. Претендентам пропонують заповнити анкети:
✏️ Для цивільних (не мобілізованих): https://forms.gle/x2VCrzjv6FZDPd9x6;
✏️ Для військовослужбовців (на умовах переводу): https://forms.gle/RoAiNAhVKFsBvqEFA.
“Гарантуємо рекрутам 100% закріплення на посаді у новосформованому батальйоні”, – наголосив Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, БПЛА, новини Харкова, расширяют, робота, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роту ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр розширюють. Командир Юрій Федоренко оголосив про набір співробітників – обіцяє стовідсоткове закріплення на посаді".